The Telegraph: В Европе боятся, что США откажутся поддерживать "трибунал для Путина"

Европейские государства считают, что отказ новой администрации США от называния России агрессором может сигнализировать об их выходе из группы стран, которые готовят спецтрибунал за преступление агрессии против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Западные чиновники, с которыми пообщался The Telegraph, говорят, что представители США отказались назвать Россию агрессором на встрече Core Group – группы стран, которые готовят спецтрибунал.

Реклама:

Дипломатическая нота, с которой ознакомился The Telegraph, свидетельствует, что европейские чиновники были "шокированы" заявлениями США на ряде международных встреч о том, что Россию следует пригласить обратно в "цивилизованный мир".

Такая позиция поставила под сомнение подготовку к заключительной встрече группы в марте.

"Если они (США. – Ред.) не признают, что это агрессия, они не могут участвовать", – сказал один из собеседников The Telegraph.

РЕКЛАМА:

Другой назвал сценарий выхода США из Core Group "довольно радикальным сдвигом". "Переписывание истории и притворство, что не Россия начала эту войну, – это то, на что мы просто не можем и не согласимся", – добавил он.

Европейские столицы сейчас проводят переговоры относительно возможного "распада" специального трибунала, если США выйдут из него, отмечает The Telegraph.

Ранее СМИ сообщили, что американская сторона впервые выступает против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.

Также в США не знают, поддержат ли резолюцию ООН с осуждением вторжения России в Украину.