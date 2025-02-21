Російські війська атакували об’єкти інфраструктури на Сумщині
Армія РФ 21 лютого завдала удару по території Шосткинської громади й пошкодила об’єкти інфраструктури.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Шосткинська громада: ворог завдав авіаційний удар (атаку здійснено двома БпЛА) по території громади. Пошкоджено об‘єкти інфраструктури. На місці події працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Масштаби руйнувань уточнюються".
Деталі: Також росіяни завдали ракетного удару по Лебединській громаді. Внаслідок удару пошкоджено будинок та господарську споруду.
Загалом протягом дня росіяни здійснили 98 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 133 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Лебединська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Шосткинська, Зноб-Новгородська громади.