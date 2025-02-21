Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Російські війська атакували об’єкти інфраструктури на Сумщині

Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 лютого 2025, 22:40
Російські війська атакували об’єкти інфраструктури на Сумщині
Фото - Getty Images

Армія РФ 21 лютого завдала удару по території Шосткинської громади й пошкодила об’єкти інфраструктури.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Шосткинська громада: ворог завдав авіаційний удар (атаку здійснено двома БпЛА) по території громади. Пошкоджено об‘єкти інфраструктури. На місці події працюють аварійно-рятувальні підрозділи.  Масштаби руйнувань уточнюються".

Реклама:

Деталі: Також росіяни завдали ракетного удару по Лебединській громаді. Внаслідок удару пошкоджено будинок та господарську споруду.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 98 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 133 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Лебединська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Шосткинська, Зноб-Новгородська громади.

Сумська областьвійнабойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У пійманого на хабарі ексглави Тернопільської облради знайшли незадекларовані мільйони
відео, фотоПольський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"
Опитування: 65% українців довіряють Зеленському, але ще більше – Залужному
Путін наказав підготуватись до повернення західних компаній в РФ – FT
фото, відеоВ Одесі підірвали авто військового прокурора: підозрюваного затримали "по гарячих слідах"
Трамп заявив, що Зеленський "не дуже важливий" на мирних переговорах
Усі новини...
Сумська область
На Сумщині за добу – майже 140 вибухів, є пошкодження
Росіяни атакували 12 громад Сумщини
Росіяни атакували прикордоння Сумщини, поранили чоловіка
Останні новини
01:43
Внаслідок російської дронової атаки на Київщині загинув черговий залізничного переїзду
00:50
Трамп: Зеленському та Путіну потрібно "об'єднатися" для завершення війни – DW
00:24
ЗМІ: у Німеччині викрили ще одну спробу диверсії на військовому кораблі
23:48
Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, там 29 штурмів
23:35
Росія запустила ударні безпілотники: в Києві працювала ППО
23:24
Британський прем'єр на зустрічі з Трампом омине згадку його суперечливих заяв про Україну
23:12
Новини економіки 21 лютого: РФ може віддати заморожені активи, "військова цензура" на видатки
22:58
Зеленський: Команди України та США працюють над проєктом угоди
22:48
У Берліні чоловіка важко поранили біля меморіалу Голокосту, нападника шукають
22:40
Російські війська атакували об’єкти інфраструктури на Сумщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: