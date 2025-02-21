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Война 2025

Российские войска атаковали объекты инфраструктуры на Сумщине

Татьяна ОлейникПятница, 21 февраля 2025, 22:40
Российские войска атаковали объекты инфраструктуры на Сумщине
Фото - Getty Images

Армия РФ 21 февраля нанесла удар по территории Шосткинской громады и повредила объекты инфраструктуры.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Шосткинская громада: враг нанес авиационный удар (атака осуществлена двумя БпЛА) по территории громады. Повреждены объекты инфраструктуры. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения. Масштабы разрушений уточняются".

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Детали: Также россияне нанесли ракетный удар по Лебединской громаде. В результате удара повреждены дом и хозяйственная постройка.

Всего в течение дня россияне совершили 98 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 133 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Лебединская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свесская, Шосткинская, Зноб-Новгородская громады.

Сумская областьвойнабоевые действия
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