Зеленський: Команди України та США працюють над проєктом угоди
Президент України Володимир Зеленський сподівається на справедливий результат угоди між США та Україною.
Джерело: звернення Зеленського 21 лютого
Пряма мова: "Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат".
Деталі: Також глава держави повідомив, що зараз відбувається багато координації з лідерами, і не тільки у Європі. Зокрема у п'ятницю він провів розмови президентом Польщі; прем'єром Хорватії; президентом Чехії; прем'єром Швеції; прем'єром Люксембургу; прем'єром Словенії; прем'єром Ірландії; президентом Кот-д'Івуару.
Нагадаємо:
- За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.
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Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент України Володимир Зеленський найближчим асом підпише угоду зі Сполученими Штатами щодо видобутку корисних копалин.
- За даними видання Reuters, Росія може погодитися на використання $300 мільярдів своїх заморожених активів у Європі для відновлення України, але наполягатиме, щоб частина цих коштів пішла на відбудову територій, які наразі перебувають під її контролем.