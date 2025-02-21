Зеленский: Команды Украины и США работают над проектом соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на справедливый результат соглашения между США и Украиной.
Источник: обращение Зеленского 21 февраля
Прямая речь: "Сегодня команды Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами. И это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное – детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат – на справедливый результат".
Детали: Также глава государства сообщил, что сейчас происходит много координации с лидерами, и не только в Европе. В частности в пятницу он провел разговоры президентом Польши; премьером Хорватии; президентом Чехии; премьером Швеции; премьером Люксембурга; премьером Словении; премьером Ирландии; президентом Кот-д'Ивуара.
Напомним:
- По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.
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Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых.
- По данным издания Reuters, Россия может согласиться на использование $300 миллиардов своих замороженных активов в Европе для восстановления Украины, но будет настаивать, чтобы часть этих средств пошла на восстановление территорий, которые сейчас находятся под ее контролем.