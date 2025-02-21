Зеленский: Команды Украины и США работают над проектом соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на справедливый результат соглашения между США и Украиной.

Источник: обращение Зеленского 21 февраля

Прямая речь: "Сегодня команды Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами. И это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное – детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат – на справедливый результат".

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Детали: Также глава государства сообщил, что сейчас происходит много координации с лидерами, и не только в Европе. В частности в пятницу он провел разговоры президентом Польши; премьером Хорватии; президентом Чехии; премьером Швеции; премьером Люксембурга; премьером Словении; премьером Ирландии; президентом Кот-д'Ивуара.

Напомним:

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