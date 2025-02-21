Росія запустила ударні безпілотники: в Києві працювала ППО

Увечері 21 лютого російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!"

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Деталі: У Повітряних силах станом на 23:24 повідомили, що ударні безпілотники рухаються з Київщини на Житомирщину, західним курсом; з Чернігівщини у напрямку Київщини; на сході Сумщини у напрямку Чернігівщини; на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини; на Полтавщині рухаються у напрямку Черкащини, а також наближаються до Миргорода з півночі та сходу; на Дніпропетровщині наближаються до Дніпра з півдня; на Дніпропетровщині переважно західним курсом; на Кіровоградщині північним курсом (Черкащина), західним курсом (Вінниччина); на північному сході Вінниччини західним курсом та з Херсонщини у напрямку Миколаївщині західним курсом.