Россия запустила ударные беспилотники: в Киеве работала ПВО

Вечером 21 февраля российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!"

Реклама:

Детали: В Воздушных силах по состоянию на 23: 24 сообщили, что ударные беспилотники движутся из Киевской области на Житомирщину, западным курсом; с Черниговщины в направлении Киевщины; на востоке Сумщины в направлении Черниговщины; на юге Сумщины в направлении Полтавщины; на Полтавщине движутся в направлении Черкасской области, а также приближаются к Миргороду с севера и востока; на Днепропетровщине приближаются к Днепру с юга; на Днепропетровщине преимущественно западным курсом; на Кировоградщине северным курсом (Черкасская область), западным курсом (Винницкая область); на северо-востоке Винницкой области западным курсом и с Херсонщины в направлении Николаевской области западным курсом.