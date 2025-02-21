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Война 2025

Россия запустила ударные беспилотники: в Киеве работала ПВО

Татьяна ОлейникПятница, 21 февраля 2025, 23:35
Россия запустила ударные беспилотники: в Киеве работала ПВО
Иллюстративное фото - Западное ОТО НГУ

Вечером 21 февраля российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!"

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Детали: В Воздушных силах по состоянию на 23: 24 сообщили, что ударные беспилотники движутся из Киевской области на Житомирщину, западным курсом; с Черниговщины в направлении Киевщины; на востоке Сумщины в направлении Черниговщины; на юге Сумщины в направлении Полтавщины; на Полтавщине движутся в направлении Черкасской области, а также приближаются к Миргороду с севера и востока; на Днепропетровщине приближаются к Днепру с юга; на Днепропетровщине преимущественно западным курсом; на Кировоградщине северным курсом (Черкасская область), западным курсом (Винницкая область); на северо-востоке Винницкой области западным курсом и с Херсонщины в направлении Николаевской области западным курсом.

ПВОКиевбеспилотники
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