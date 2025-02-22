Внаслідок російської дронової атаки на Київщині загинув черговий залізничного переїзду
Субота, 22 лютого 2025, 01:43
Внаслідок атаки російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області загинув 60-річний черговий залізничного переїзду. Також пошкоджені житлова багатоповерхівка та навчальний заклад.
Джерело: Київська ОВА, "Укрзалізниця"
Деталі: За повідомленням "Укрзалізниці", під час російської атаки загинув працівник, який виконував обов’язки чергового на залізничному переїзді в Бориспільському районі. Чоловік загинув ще до прибуття медиків.
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За інформацією ОВА, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Дослівно ОВА: "Внаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває. Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч".
Передісторія:
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- Ввечері 21 лютого о 21:38 в Києві оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 01:14 22 лютого. О 00:30 Київська міська військова адміністрація повідомляла про роботу систем протиповітряної оборони.