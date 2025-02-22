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Война 2025

В результате российской дроновой атаки на Киевщине погиб дежурный железнодорожного переезда

Иван ДьяконовСуббота, 22 февраля 2025, 01:43
В результате российской дроновой атаки на Киевщине погиб дежурный железнодорожного переезда
Фото: Getty Images

В результате атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области погиб 60-летний дежурный железнодорожного переезда. Также повреждены жилая многоэтажка и учебное заведение.

Источник: Киевская ОВА, "Укрзалізниця"

Детали: По сообщению "Укрзализныци", во время российской атаки погиб работник, который выполнял обязанности дежурного на железнодорожном переезде в Бориспольском районе. Мужчина погиб еще до прибытия медиков.

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По информации ОВА, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Дословно ОВА: "В результате вражеской атаки в районе горит складское помещение, ликвидация пожара продолжается. Повреждены окна жилой многоэтажки и учебного заведения, расположенных рядом".

Предыстория:

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  • Вечером 21 февраля в 21:38 в Киеве объявили воздушную тревогу, которая продолжалась до 01:14 22 февраля. В 00:30 Киевская городская военная администрация сообщала о работе систем противовоздушной обороны.

жертвыКиевУкрзализныцяроссийско-украинская война
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