DeepState: У Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку росіяни втратили понад 20 тисяч солдатів
Субота, 22 лютого 2025, 03:20
У ніч на 22 лютого аналітичний проєкт DeepState опублікував дані про російські втрати в Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку Донецької області за період із квітня 2024 по лютий 2025 року. Загальна кількість втрат загарбника склала понад 20 тисяч військовослужбовців, з яких близько 7,5 тисяч – безповоротні втрати.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними аналітиків, у Торецьку росіяни втратили 12 498 військовослужбовців, з яких:
Реклама:
- 4 003 – безповоротні втрати (загиблі);
- 8 451 – санітарні втрати (поранені);
- 44 – полонені.
У Білогорівці втрати окупантів досягли 3 013 військових:
- 1 543 – безповоротні втрати;
- 1 455 – санітарні втрати;
- 15 – полонені.
У Часовому Яру втрати ворога склали 4 880 військовослужбовців:
- 1 967 – безповоротні втрати;
- 2 897 – санітарні втрати;
- 16 – полонені.
Дослівно: "Бої за дані населені пункти тривають. Бої важкі та кровопролитні, але Сили Оборони намагаються всіма силами та засобами стримати [росіян]".