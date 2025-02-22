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Війна 2025

DeepState: У Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку росіяни втратили понад 20 тисяч солдатів

Іван Д'яконовСубота, 22 лютого 2025, 03:20
DeepState: У Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку росіяни втратили понад 20 тисяч солдатів
Фото: Getty Images

У ніч на 22 лютого аналітичний проєкт DeepState опублікував дані про російські втрати в Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку Донецької області за період із квітня 2024 по лютий 2025 року. Загальна кількість втрат загарбника склала понад 20 тисяч військовослужбовців, з яких близько 7,5 тисяч – безповоротні втрати.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, у Торецьку росіяни втратили 12 498 військовослужбовців, з яких:

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  • 4 003 – безповоротні втрати (загиблі);
  • 8 451 – санітарні втрати (поранені);
  • 44 – полонені.

У Білогорівці втрати окупантів досягли 3 013 військових:

  • 1 543 – безповоротні втрати;
  • 1 455 – санітарні втрати;
  • 15 – полонені.

У Часовому Яру втрати ворога склали 4 880 військовослужбовців:

  • 1 967 – безповоротні втрати;
  • 2 897 – санітарні втрати;
  • 16 – полонені.

Дослівно: "Бої за дані населені пункти тривають. Бої важкі та кровопролитні, але Сили Оборони намагаються всіма силами та засобами стримати [росіян]".

втрати у війніросійсько-українська війнаРосіяДонецька область
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