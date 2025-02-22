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Война 2025

DeepState: В Белогоровке, Часовом Яру и Торецке россияне потеряли более 20 тысяч солдат

Иван ДьяконовСуббота, 22 февраля 2025, 03:20
DeepState: В Белогоровке, Часовом Яру и Торецке россияне потеряли более 20 тысяч солдат
Фото: Getty Images

В ночь на 22 февраля аналитический проект DeepState опубликовал данные о российских потерях в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке Донецкой области за период с апреля 2024 по февраль 2025 года. Общее количество потерь захватчика составило более 20 тысяч военнослужащих, из которых около 7,5 тысяч – безвозвратные потери.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, в Торецке россияне потеряли 12 498 военнослужащих, из которых:

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  • 4 003 – безвозвратные потери (погибшие);
  • 8 451 – санитарные потери (раненые);
  • 44 – пленные.

В Белогоровке потери оккупантов достигли 3 013 военных:

  • 1 543 – безвозвратные потери;
  • 1 455 – санитарные потери;
  • 15 – пленные.

В Часовом Яру потери врага составили 4 880 военнослужащих:

  • 1 967 – безвозвратные потери;
  • 2 897 – санитарные потери;
  • 16 – пленные.

Дословно: "Бои за данные населенные пункты продолжаются. Бои тяжелые и кровопролитные, но Силы Обороны пытаются всеми силами и средствами сдержать [россиян]".

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcияДонецкая область
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