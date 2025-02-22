DeepState: В Белогоровке, Часовом Яру и Торецке россияне потеряли более 20 тысяч солдат
Суббота, 22 февраля 2025, 03:20
В ночь на 22 февраля аналитический проект DeepState опубликовал данные о российских потерях в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке Донецкой области за период с апреля 2024 по февраль 2025 года. Общее количество потерь захватчика составило более 20 тысяч военнослужащих, из которых около 7,5 тысяч – безвозвратные потери.
Источник: DeepState
Детали: По данным аналитиков, в Торецке россияне потеряли 12 498 военнослужащих, из которых:
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- 4 003 – безвозвратные потери (погибшие);
- 8 451 – санитарные потери (раненые);
- 44 – пленные.
В Белогоровке потери оккупантов достигли 3 013 военных:
- 1 543 – безвозвратные потери;
- 1 455 – санитарные потери;
- 15 – пленные.
В Часовом Яру потери врага составили 4 880 военнослужащих:
- 1 967 – безвозвратные потери;
- 2 897 – санитарные потери;
- 16 – пленные.
Дословно: "Бои за данные населенные пункты продолжаются. Бои тяжелые и кровопролитные, но Силы Обороны пытаются всеми силами и средствами сдержать [россиян]".