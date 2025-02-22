ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро – ЗМІ

Європейський Союз працює над новим пакетом військової допомоги для України на 20 мільярдів євро. Пакет включатиме постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, безпілотників та іншого озброєння для посилення українських військових бригад.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: За словами джерел агентства знайомих з планами, які говорили на умовах анонімності, ЄС прагне отримати принципову згоду на цю ініціативу вже на наступному тижні під час зустрічі міністрів закордонних справ. Після цього лідери країн-членів ЄС мають затвердити фінансові деталі та підписати угоду.

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Дослівно: "Часові рамки можуть зміститися через позицію Угорщини, яка заявила про свій намір блокувати будь-яку нову військову допомогу Україні, а Німеччина може затримати рішення через внутрішні політичні процеси, пов’язані з проведенням виборів".

Деталі: Ініціатива передбачає внески від країн-членів ЄС та їхніх союзників у грошовій та натуральній формі. Це включає постачання озброєння, техніки та фінансування для підтримки українських військ.

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