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Війна 2025

ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро – ЗМІ

Іван Д'яконовСубота, 22 лютого 2025, 04:11
ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро – ЗМІ
Фото: Getty Images

Європейський Союз працює над новим пакетом військової допомоги для України на 20 мільярдів євро. Пакет включатиме постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, безпілотників та іншого озброєння для посилення українських військових бригад.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: За словами джерел агентства знайомих з планами, які говорили на умовах анонімності, ЄС прагне отримати принципову згоду на цю ініціативу вже на наступному тижні під час зустрічі міністрів закордонних справ. Після цього лідери країн-членів ЄС мають затвердити фінансові деталі та підписати угоду.

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Дослівно: "Часові рамки можуть зміститися через позицію Угорщини, яка заявила про свій намір блокувати будь-яку нову військову допомогу Україні, а Німеччина може затримати рішення через внутрішні політичні процеси, пов’язані з проведенням виборів".

Деталі: Ініціатива передбачає внески від країн-членів ЄС та їхніх союзників у грошовій та натуральній формі. Це включає постачання озброєння, техніки та фінансування для підтримки українських військ.

Передісторія:

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  • Раніше ЗМІ повідомляли, що під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 24 лютого у Брюсселі висока представниця Євросоюзу Кая Каллас оголосить пропозицію щодо великого пакета воєнної підтримки України, у який, серед іншого, увійдуть боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.
  • Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про європейський пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Також повідомлялося, що країни Європейського Союзу обговорюють пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 млрд євро, який покликаний зміцнити її стратегічну позицію перед переговорами з Росією під проводом США.
  • Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що проти виділення Україні пакета допомоги ЄС на 20 млрд євро.

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