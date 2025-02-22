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Война 2025

ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро – СМИ

Иван ДьяконовСуббота, 22 февраля 2025, 04:11
ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро – СМИ
Фото: Getty Images

Европейский Союз работает над новым пакетом военной помощи для Украины на 20 миллиардов евро. Пакет будет включать поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, высокоточных ракет, беспилотников и другого вооружения для усиления украинских военных бригад.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: По словам источников агентства знакомых с планами, которые говорили на условиях анонимности, ЕС стремится получить принципиальное согласие на эту инициативу уже на следующей неделе во время встречи министров иностранных дел. После этого лидеры стран-членов ЕС должны утвердить финансовые детали и подписать соглашение.

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Дословно: "Временные рамки могут сместиться из-за позиции Венгрии, которая заявила о своем намерении блокировать любую новую военную помощь Украине, а Германия может задержать решение из-за внутренних политических процессов, связанных с проведением выборов".

Детали: Инициатива предусматривает взносы от стран-членов ЕС и их союзников в денежной и натуральной форме. Это включает поставки вооружения, техники и финансирования для поддержки украинских войск.

Предыстория:

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  • Ранее СМИ сообщали, что во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС 24 февраля в Брюсселе высокая представительница Евросоюза Кая Каллас объявит предложение по большому пакету военной поддержки Украины, в который, среди прочего, войдут боеприпасы и средства противовоздушной обороны.
  • Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о европейском пакете помощи Украине, о котором могут объявить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.
  • Также сообщалось, что страны Европейского Союза обсуждают пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, который призван укрепить ее стратегическую позицию перед переговорами с Россией под руководством США.
  • В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что против выделения Украине пакета помощи ЕС на 20 млрд евро.

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