ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро – СМИ

Европейский Союз работает над новым пакетом военной помощи для Украины на 20 миллиардов евро. Пакет будет включать поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, высокоточных ракет, беспилотников и другого вооружения для усиления украинских военных бригад.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: По словам источников агентства знакомых с планами, которые говорили на условиях анонимности, ЕС стремится получить принципиальное согласие на эту инициативу уже на следующей неделе во время встречи министров иностранных дел. После этого лидеры стран-членов ЕС должны утвердить финансовые детали и подписать соглашение.

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Дословно: "Временные рамки могут сместиться из-за позиции Венгрии, которая заявила о своем намерении блокировать любую новую военную помощь Украине, а Германия может задержать решение из-за внутренних политических процессов, связанных с проведением выборов".

Детали: Инициатива предусматривает взносы от стран-членов ЕС и их союзников в денежной и натуральной форме. Это включает поставки вооружения, техники и финансирования для поддержки украинских войск.

Предыстория:

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