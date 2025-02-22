Російські війська просуваються на захід від Курахового – ISW
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська захопили село Улакли на захід від Курахового та продовжують наступ у цьому напрямку. Основною метою російських сил є вирівнювання лінії фронту та створення краще укріплених позицій.
Джерело: ISW
Деталі: У своєму звіті аналітики зазначають, що геолокаційні знімки, опубліковані 21 лютого, підтверджують, що російські війська, ймовірно, закрили українську "кишеню" на захід від Курахового.
За попередньою оцінкою ISW, головною метою російських військ на Курахівському напрямку є вирівнювання лінії фронту та створення більш укріплених позицій на захід від Курахового.
Дослівно: "Російські війська, схоже, близькі до вирівнювання лінії фронту на заході Донецької області і працюють над передислокацією елементів двох формувань з цього району".
Деталі: Нещодавно ISW отримала повідомлення, що російське військове командування передислокувало частини 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій (обидві – 8-го армійського корпусу, Південний військовий округ) на Торецький та східний Покровський напрямки.
Дослівно: "Російські війська, ймовірно, вивільнили частину сил 150-ї мотострілецької дивізії з Курахівського напрямку для передислокації на Торецький напрямок, вирівнявши лінію фронту на захід від Курахового, і, ймовірно, надають пріоритет тиску на Костянтинівку (на північний захід від Торецька) – найпівденнішу точку українського "поясу фортець" в Донецькій області".
Деталі: ISW вказує, що російські військові, ймовірно, продовжать наступати на Курахівському напрямку зі сходу та з південного сходу, що дозволить частинам 8-ї АК (СМД) передислокуватися на інші ділянки фронту.
Ключові висновки ISW за 21 лютого:
- Російські державні ЗМІ та кремлівські чиновники, схоже, використовують окремі заяви американських посадовців разом із давніми російськими наративами для створення напруженості між США та Україною з метою підірвати віру в прихильність Америки до України.
- Офіційні особи США продовжують підтверджувати свою підтримку України, а також тривалого і справедливого врегулювання війни.
- Російські війська нещодавно ліквідували український осередок на захід від Курахового на тлі постійних повідомлень про те, що російські військові передислоковують елементи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії з Курахівського напрямку на Торецький напрямок.
- Російські війська намагаються використати захоплення Великої Новосілки для подальшого просування на північ від населеного пункту в напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.
- Українські урядовці продовжують наголошувати на зростанні оборонно-промислової бази України за рахунок значного розширення вітчизняного виробництва ключових видів військової техніки.
- Правитель Росії Володимир Путін 21 лютого присвоїв звання адмірала командувачу Чорноморського флоту (ЧФ) Сергію Пінчуку, а командувачу Східної групи військ Андрію Іванаєву – звання генерал-полковника.
- Російські війська просунулися вперед поблизу Курахового та Великої Новосілки, а також у Курській області.
- Повідомляється, що Міністерство оборони Росії хибно визначає колишніх призовників як таких, що самовільно залишили свої частини, щоб уникнути виплат на тлі постійних сигналів про те, що російська влада занепокоєна тим, що війна створює навантаження на російську економіку.