Російські війська просуваються на захід від Курахового – ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська захопили село Улакли на захід від Курахового та продовжують наступ у цьому напрямку. Основною метою російських сил є вирівнювання лінії фронту та створення краще укріплених позицій.

Джерело: ISW

Деталі: У своєму звіті аналітики зазначають, що геолокаційні знімки, опубліковані 21 лютого, підтверджують, що російські війська, ймовірно, закрили українську "кишеню" на захід від Курахового.

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За попередньою оцінкою ISW, головною метою російських військ на Курахівському напрямку є вирівнювання лінії фронту та створення більш укріплених позицій на захід від Курахового.

Дослівно: "Російські війська, схоже, близькі до вирівнювання лінії фронту на заході Донецької області і працюють над передислокацією елементів двох формувань з цього району".

Деталі: Нещодавно ISW отримала повідомлення, що російське військове командування передислокувало частини 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій (обидві – 8-го армійського корпусу, Південний військовий округ) на Торецький та східний Покровський напрямки.

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Дослівно: "Російські війська, ймовірно, вивільнили частину сил 150-ї мотострілецької дивізії з Курахівського напрямку для передислокації на Торецький напрямок, вирівнявши лінію фронту на захід від Курахового, і, ймовірно, надають пріоритет тиску на Костянтинівку (на північний захід від Торецька) – найпівденнішу точку українського "поясу фортець" в Донецькій області".

Деталі: ISW вказує, що російські військові, ймовірно, продовжать наступати на Курахівському напрямку зі сходу та з південного сходу, що дозволить частинам 8-ї АК (СМД) передислокуватися на інші ділянки фронту.

Ключові висновки ISW за 21 лютого: