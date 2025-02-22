Российские войска продвигаются на запад от Курахово – ISW

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска захватили село Улаклы к западу от Курахово и продолжают наступление в этом направлении. Основной целью российских сил является выравнивание линии фронта и создание лучше укрепленных позиций.

Источник: ISW

Детали: В своем отчете аналитики отмечают, что геолокационные снимки, опубликованные 21 февраля, подтверждают, что российские войска, вероятно, закрыли украинский "карман" к западу от Курахово.

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По предварительной оценке ISW, главной целью российских войск на Кураховском направлении является выравнивание линии фронта и создание более укрепленных позиций к западу от Курахово.

Дословно: "Российские войска, похоже, близки к выравниванию линии фронта на западе Донецкой области и работают над передислокацией элементов двух формирований из этого района".

Детали: Недавно ISW получила сообщение, что российское военное командование передислоцировало части 20-й и 150-й мотострелковых дивизий (обе – 8-го армейского корпуса, Южный военный округ) на Торецкое и восточное Покровское направления.

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Дословно: "Российские войска, вероятно, высвободили часть сил 150-й мотострелковой дивизии с Кураховского направления для передислокации на Торецкое направление, выровняв линию фронта к западу от Курахово, и, вероятно, предоставляют приоритет давления на Константиновку (северо-западнее Торецка) – самую южную точку украинского „пояса крепостей" в Донецкой области".

Детали: ISW указывает, что российские военные, вероятно, продолжат наступать на Кураховском направлении с востока и с юго-востока, что позволит частям 8-й АК (СМД) передислоцироваться на другие участки фронта.

Ключевые выводы ISW за 21 февраля: