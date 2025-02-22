Российские войска продвигаются на запад от Курахово – ISW
По данным Института изучения войны (ISW), российские войска захватили село Улаклы к западу от Курахово и продолжают наступление в этом направлении. Основной целью российских сил является выравнивание линии фронта и создание лучше укрепленных позиций.
Источник: ISW
Детали: В своем отчете аналитики отмечают, что геолокационные снимки, опубликованные 21 февраля, подтверждают, что российские войска, вероятно, закрыли украинский "карман" к западу от Курахово.
По предварительной оценке ISW, главной целью российских войск на Кураховском направлении является выравнивание линии фронта и создание более укрепленных позиций к западу от Курахово.
Дословно: "Российские войска, похоже, близки к выравниванию линии фронта на западе Донецкой области и работают над передислокацией элементов двух формирований из этого района".
Детали: Недавно ISW получила сообщение, что российское военное командование передислоцировало части 20-й и 150-й мотострелковых дивизий (обе – 8-го армейского корпуса, Южный военный округ) на Торецкое и восточное Покровское направления.
Дословно: "Российские войска, вероятно, высвободили часть сил 150-й мотострелковой дивизии с Кураховского направления для передислокации на Торецкое направление, выровняв линию фронта к западу от Курахово, и, вероятно, предоставляют приоритет давления на Константиновку (северо-западнее Торецка) – самую южную точку украинского „пояса крепостей" в Донецкой области".
Детали: ISW указывает, что российские военные, вероятно, продолжат наступать на Кураховском направлении с востока и с юго-востока, что позволит частям 8-й АК (СМД) передислоцироваться на другие участки фронта.
Ключевые выводы ISW за 21 февраля:
- Российские государственные СМИ и кремлевские чиновники, похоже, используют отдельные заявления американских чиновников вместе с давними российскими нарративами для создания напряженности между США и Украиной с целью подорвать веру в приверженность Америки к Украине.
- Официальные лица США продолжают подтверждать свою поддержку Украины, а также длительного и справедливого урегулирования войны.
- Российские войска недавно ликвидировали украинский очаг к западу от Курахово на фоне постоянных сообщений о том, что российские военные передислоцируют элементы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа России с Кураховского направления на Торецкое направление.
- Российские войска пытаются использовать захват Великой Новоселки для дальнейшего продвижения на север от населенного пункта в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.
- Украинские чиновники продолжают подчеркивать рост оборонно-промышленной базы Украины за счет значительного расширения отечественного производства ключевых видов военной техники.
- Правитель России Владимир Путин 21 февраля присвоил звание адмирала командующему Черноморского флота (ЧФ) Сергею Пинчуку, а командующему Восточной группой войск Андрею Иванаеву - звание генерал-полковника.
- Российские войска продвинулись вперед вблизи Курахово и Великой Новоселки, а также в Курской области.
- Сообщается, что Министерство обороны России ошибочно определяет бывших призывников как самовольно покинувших свои части, чтобы избежать выплат на фоне постоянных сигналов о том, что российские власти обеспокоены тем, что война создает нагрузку на российскую экономику.