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Війна 2025

За добу Сили оборони України відмінусували ще 1140 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 22 лютого 2025, 07:17
За добу Сили оборони України відмінусували ще 1140 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 140 окупантів та понад 300 одиниць техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 866 000 (+1 140) осіб;
  • танків – 10 161 (+15) од;
  • бойових броньованих машин – 21 139 (+9) од;
  • артилерійських систем – 23 528 (+66) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 311 (+155) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 234 (+139) од;
  • Спеціальної техніки – 3754 (+1).

Дані уточнюються.

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