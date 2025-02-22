За добу Сили оборони України відмінусували ще 1140 окупантів – Генштаб
Субота, 22 лютого 2025, 07:17
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 140 окупантів та понад 300 одиниць техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 866 000 (+1 140) осіб;
- танків – 10 161 (+15) од;
- бойових броньованих машин – 21 139 (+9) од;
- артилерійських систем – 23 528 (+66) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 311 (+155) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 234 (+139) од;
- Спеціальної техніки – 3754 (+1).
Дані уточнюються.