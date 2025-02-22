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Война 2025

За сутки Силы обороны Украины отминусовали еще 1140 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 22 февраля 2025, 07:17
За сутки Силы обороны Украины отминусовали еще 1140 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки отминусовали 1 140 оккупантов и более 300 единиц техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 866 000 (+1 140) человек;
  • танков – 10 161 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин – 21 139 (+9) ед;
  • артиллерийских систем – 23 528 (+66) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 311 (+155) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38 234 (+139) ед;
  • Специальной техники – 3754 (+1).

Данные уточняются.

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