За сутки Силы обороны Украины отминусовали еще 1140 оккупантов – Генштаб
Суббота, 22 февраля 2025, 07:17
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки отминусовали 1 140 оккупантов и более 300 единиц техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 866 000 (+1 140) человек;
- танков – 10 161 (+15) ед;
- боевых бронированных машин – 21 139 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 23 528 (+66) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 311 (+155) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 234 (+139) ед;
- Специальной техники – 3754 (+1).
Данные уточняются.