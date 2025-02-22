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Війна 2025

Полк "АХІЛЛЕС" відбив атаку на Куп’янщині – результати бою

Євген Будерацький, Іван Д'яконовСубота, 22 лютого 2025, 07:18
Полк АХІЛЛЕС відбив атаку на Куп’янщині – результати бою
Фото: скриншот

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" показали, як відбили черговий штурм ворога на Куп’янщині – знищили чотири ворожі БМП.

Джерело: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

Деталі: 20 лютого надвечір окупанти здійснили спробу штурму українських позицій у напрямку населеного пункту Лозова. 429-й окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС" разом з нацгвардійцями першої президентської  бригади "Буревій" та десантниками 77-ї аеромобільної бригади вчасно виявили та спалили ворожу техніку.

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Контекст: На Куп’янському напрямку ворогу не вдається суттєво просунутися з осені минулого року. Як повідомляє ОСУВ "Хортиця", днями ворог штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки та Нової Кругляківки: успіху не мав. Протягом останніх місяців ворог намагається зосередити зусилля на захопленні лівого берегу річки Оскіл, а також переправитися та закріпитися на правому березі. Вкрита кригою річка спрощує цю задачу, тому ворог активізує свої зусилля на даному напрямку.

Що передувало: 3-го та 4-го січня екіпажі БПЛА батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" зупинили 20 одиниць броньованої техніки противника на Куп’янському напрямку в районі села Загризове.

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Нагадаємо: 29 січня 2025 року батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ї штурмової бригади масштабувався у 429-й окремий полк безпілотних систем у складі Сухопутних військ України.

429-й окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС" оголосив про запуск рекрутингової кампанії та набирає команду. Подати заявку можна на сайті полку.

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