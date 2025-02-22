Полк "АХИЛЛЕС" отразил атаку на Купянщине – результаты боя

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" показали, как отбили очередной штурм врага на Купянщине – уничтожили четыре вражеские БМП.

Источник: командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

Детали: 20 февраля вечером оккупанты предприняли попытку штурма украинских позиций в направлении населенного пункта Лозовая. 429-й отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" вместе с нацгвардейцами первой президентской бригады "Буревій" и десантниками 77-й аэромобильной бригады вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику.

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Контекст: На Купянском направлении врагу не удается существенно продвинуться с осени прошлого года. Как сообщает ОСУВ "Хортица", на днях враг штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки и Новой Кругляковки: успеха не имел. В течение последних месяцев враг пытается сосредоточить усилия на захвате левого берега реки Оскол, а также переправиться и закрепиться на правом берегу. Покрытая льдом река упрощает эту задачу, поэтому враг активизирует свои усилия на данном направлении.

Что предшествовало: 3-го и 4-го января экипажи БПЛА батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" остановили 20 единиц бронированной техники противника на Купянском направлении в районе села Загризово.

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Напомним: 29 января 2025 года батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й штурмовой бригады масштабировался в 429-й отдельный полк беспилотных систем в составе Сухопутных войск Украины.

429-й отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" объявил о запуске рекрутинговой кампании и набирает команду. Подать заявку можно на сайте полка.