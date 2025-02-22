Росія атакувала Україну 162 ударними БпЛА: ППО збила 82 дрони

У ніч на 22 лютого 2025 року російські загарбники атакували Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 82-х з них.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "Станом на 8.00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях".

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Деталі: Повідомляється, що 75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Також внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.