Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Росія атакувала Україну 162 ударними БпЛА: ППО збила 82 дрони

Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 08:08
Росія атакувала Україну 162 ударними БпЛА: ППО збила 82 дрони
Ілюстративне фото - Західне ОТО НГУ

У ніч на 22 лютого 2025 року російські загарбники атакували Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 82-х з них.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "Станом на 8.00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях".

Реклама:
 

Деталі: Повідомляється, що 75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Також внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

ППОбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Британія 24 лютого оголосить про новий пакет підтримки України – ЗМІ
WSJ: Угода про надра зі США може бути підписана 22 лютого
США погрожують відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про копалини – Reuters
США пропонують альтернативну резолюцію ООН щодо України з урахуванням російських правок
У пійманого на хабарі ексглави Тернопільської облради знайшли незадекларовані мільйони
відео, фотоПольський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"
Усі новини...
ППО
Росія запустила ударні безпілотники: в Києві працювала ППО
У Києві ППО працювала по ворожих безпілотниках
Атака БПЛА на Київщину: уламки пошкодили будинки і авто у двох районах 
Останні новини
11:44
Фіцо виправдав напад РФ на Україну та повторив звинувачення Трампа на адресу Зеленського
11:19
Дрони СБУ "запалили" підстанцію, яка живить перекачку нафти для 2-х НПЗ у Росії
11:00
Ірак відновить експорт курдської нафти на тлі тиску США – Reuters
10:52
Британія 24 лютого оголосить про новий пакет підтримки України – ЗМІ
10:36
Агентство АР, яке не називає Мексиканську затоку "Американською", позивається проти Білого дому
10:15
У Києві погіршився стан повітря: містянам не рекомендують відчиняти вікна і довго бути надворі
10:10
колонкаТурнір 4-х Націй: свято хокею найвищого ґатунку за рік до Олімпійських ігор
10:06
Президент США звільнив топгенерала Брауна, призначеного менш як два роки тому
10:00
Сухе повітря може негативно вплинути на здоров’я: лікарка розповіла, як цьому зарадити
09:46
Трамп не збирається їхати до Москви на 9 травня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: