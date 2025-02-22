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Война 2025

Россия атаковала Украину 162 ударными БпЛА: ПВО сбила 82 дрона

Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 08:08
Россия атаковала Украину 162 ударными БпЛА: ПВО сбила 82 дрона
Иллюстративное фото - Западное ОТО НГУ

В ночь на 22 февраля 2025 года российские захватчики атаковали Украину 162-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 82-х из них.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Дословно: "По состоянию на 8.00 подтверждено сбитие 82-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях".

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Детали: Сообщается, что 75 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Также в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

ПВОбеспилотникироссийско-украинская война
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