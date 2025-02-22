WSJ: Угода про надра зі США може бути підписана 22 лютого
Субота, 22 лютого 2025, 08:21
Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела написало, що угода про надра між Україною та США може бути підписана вже цієї суботи, 22 лютого.
Джерело: стаття The Wall Street Journal
Дослівно: "Угода може бути підписана вже в суботу, хоча вона ще не завершена, повідомили джерела, поінформовані про переговори. Точні терміни дізнатися не вдалося".
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Деталі: У матеріалі зазначається, що людина, наближена до уряду в Києві, сказала, що "велику роль" у завершенні умов угоди зіграв спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог, "зміцнивши довіру з Зеленським та іншими українськими посадовцями під час триденного візиту до столиці країни".
Передісторія:
- За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.
- Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент України Володимир Зеленський найближчим асом підпише угоду зі Сполученими Штатами щодо видобутку корисних копалин.
- За даними видання Reuters, Росія може погодитися на використання $300 мільярдів своїх заморожених активів у Європі для відновлення України, але наполягатиме, щоб частина цих коштів пішла на відбудову територій, які наразі перебувають під її контролем.
- Президент Зеленський у вечірньому зверненні 221 лютого висловив сподівання на справедливий результат угоди між США та Україною.