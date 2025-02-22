WSJ: Угода про надра зі США може бути підписана 22 лютого

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела написало, що угода про надра між Україною та США може бути підписана вже цієї суботи, 22 лютого.

Джерело: стаття The Wall Street Journal

Дослівно: "Угода може бути підписана вже в суботу, хоча вона ще не завершена, повідомили джерела, поінформовані про переговори. Точні терміни дізнатися не вдалося".

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Деталі: У матеріалі зазначається, що людина, наближена до уряду в Києві, сказала, що "велику роль" у завершенні умов угоди зіграв спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог, "зміцнивши довіру з Зеленським та іншими українськими посадовцями під час триденного візиту до столиці країни".

Передісторія: