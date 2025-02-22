WSJ: Соглашение о недрах с США может быть подписано 22 февраля

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники написало, что соглашение о недрах между Украиной и США может быть подписано уже в эту субботу, 22 февраля.

Источник: статья The Wall Street Journal

Дословно: "Соглашение может быть подписано уже в субботу, хотя оно еще не завершено, сообщили источники, информированные о переговорах. Точные сроки узнать не удалось".

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Детали: В материале отмечается, что человек, приближенный к правительству в Киеве, сказал, что "большую роль" в завершении условий соглашения сыграл спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, "укрепив доверие с Зеленским и другими украинскими чиновниками во время трехдневного визита в столицу страны".

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