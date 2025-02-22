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Война 2025

WSJ: Соглашение о недрах с США может быть подписано 22 февраля

Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 08:21
WSJ: Соглашение о недрах с США может быть подписано 22 февраля
иллюстративное фото Getty Images

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники написало, что соглашение о недрах между Украиной и США может быть подписано уже в эту субботу, 22 февраля.

Источник: статья The Wall Street Journal

Дословно: "Соглашение может быть подписано уже в субботу, хотя оно еще не завершено, сообщили источники, информированные о переговорах. Точные сроки узнать не удалось".

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Детали: В материале отмечается, что человек, приближенный к правительству в Киеве, сказал, что "большую роль" в завершении условий соглашения сыграл спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, "укрепив доверие с Зеленским и другими украинскими чиновниками во время трехдневного визита в столицу страны".

Предыстория:

  • По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.
  • Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых.
  • По данным издания Reuters, Россия может согласиться на использование $300 миллиардов своих замороженных активов в Европе для восстановления Украины, но будет настаивать, чтобы часть этих средств пошла на восстановление территорий, которые сейчас находятся под ее контролем.
  • Президент Зеленский в вечернем обращении 221 февраля выразил надежду на справедливый результат соглашения между США и Украиной.

СШАУкраина
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