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Війна 2025

ЗСУ відбили майже 30 атак росіян на Покровському напрямку і 15 на Курщині – Генштаб

Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 08:40
ЗСУ відбили майже 30 атак росіян на Покровському напрямку і 15 на Курщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на всіх напрямках фронту відбулося 90 боєзіткнень з російськими загарбниками. На Покровському напрямку захисники відбили на Покровському напрямку. Курський плацдарм росіяни штурмували 15 разів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Васюківка.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Щербаки та П’ятихатки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 437 обстрілів, три із них - з РСЗВ. Українські захисники відбили 15 штурмових дій загарбників. 

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Збройні силивійнаросійсько-українська війна
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