ВСУ отбили почти 30 атак россиян на Покровском направлении и 15 на Курщине – Генштаб
За прошедшие сутки на всех направлениях фронта произошло 90 боестолкновений с российскими захватчиками. На Покровском направлении защитники отбили на Покровском направлении. Курский плацдарм россияне штурмовали 15 раз.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника неподалеку Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполовка и Колодязи.
На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Васюковка.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецка, Крымского, Щербиновки и Дилиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы, Удачное, Надиевка и Молодецкое.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.
На Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Щербаки и Пятихатки.
На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 31 авиаудар, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 437 обстрелов, три из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 15 штурмовых действий захватчиков.
Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.