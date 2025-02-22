ВСУ отбили почти 30 атак россиян на Покровском направлении и 15 на Курщине – Генштаб

За прошедшие сутки на всех направлениях фронта произошло 90 боестолкновений с российскими захватчиками. На Покровском направлении защитники отбили на Покровском направлении. Курский плацдарм россияне штурмовали 15 раз.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

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На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполовка и Колодязи.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Васюковка.

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На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецка, Крымского, Щербиновки и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы, Удачное, Надиевка и Молодецкое.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Щербаки и Пятихатки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 31 авиаудар, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 437 обстрелов, три из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 15 штурмовых действий захватчиков.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.