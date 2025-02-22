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Війна 2025

Сікорський після "потужної розмови" з Рубіо вважає, що США зацікавлені в "тривалому мирі" в Україні

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 08:59
Сікорський після потужної розмови з Рубіо вважає, що США зацікавлені в тривалому мирі в Україні
Радослав Сікорський, Марко Рубіо, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у пʼятницю, 21 лютого, провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо в межах свого візиту до Вашингтона, після якої заявив, що "це була потужна розмова близьких союзників", яка стосувалась також війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: На початку зустрічі Рубіо і Сікорський потиснули один одному руки і сфотографувалися, але, всупереч традиції, не зробили жодних заяв. Не відповіли вони і на запитання журналістів, зокрема про те, кого США вважають агресором у війні в Україні.

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На питання про те, якою є тактика США стосовно війни в Україні Сікорський відповів, що в нього "склалося враження, що США зацікавлені в тривалому мирі".

Стосовно імовірних гарантій безпеки для Києва, за його словами, мета полягає в тому, щоб "Україна могла вирішувати своє власне майбутнє", додає агентство РАР. Водночас, додав Сікорський, питання розміщення європейських військ в Україні в його розмові з Рубіо не порушувалось.

Глава МЗС Польщі також підтвердив прийдешню зустріч Дональда Трампа з Анджеєм Дудою, яку раніше анонсували польські ЗМІ.

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Раніше повідомлялось, що Сікорський привіз на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC) у США збитий українцями "Шахед".

ПольщаСШАУкраїна
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