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Война 2025

Сикорский после "мощного разговора" с Рубио считает, что США заинтересованы в "длительном мире" в Украине

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 08:59
Сикорский после мощного разговора с Рубио считает, что США заинтересованы в длительном мире в Украине
Радослав Сикорский, Марко Рубио, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятницу, 21 февраля, провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в рамках своего визита в Вашингтон, после которой заявил, что "это был мощный разговор близких союзников", который касался также войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: В начале встречи Рубио и Сикорский пожали друг другу руки и сфотографировались, но, вопреки традиции, не сделали никаких заявлений. Не ответили они и на вопросы журналистов, в частности о том, кого США считают агрессором в войне в Украине.

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На вопрос о том, какова тактика США в отношении войны в Украине Сикорский ответил, что у него "сложилось впечатление, что США заинтересованы в длительном мире".

Относительно вероятных гарантий безопасности для Киева, по его словам, цель состоит в том, чтобы "Украина могла решать свое собственное будущее", добавляет агентство РАР. В то же время, добавил Сикорский, вопрос размещения европейских войск в Украине в его разговоре с Рубио не поднимался.

Глава МИД Польши также подтвердил грядущую встречу Дональда Трампа с Анджеем Дудой, которую ранее анонсировали польские СМИ.

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Ранее сообщалось, что Сикорский привез на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC) в США сбитый украинцами "Шахед".

ПольшаСШАУкраина
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