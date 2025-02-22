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Війна 2025

Трамп не збирається їхати до Москви на 9 травня

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 09:46
Трамп не збирається їхати до Москви на 9 травня
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Американський президент Дональд Трампа сказав журналістам у Білому домі в пʼятницю, 21 лютого, що не збирається їхати в Москву з нагоди того, що в Росії називають Днем перемоги 9 травня.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Трампа у відповідь на питання прокоментувати повідомлення у ЗМІ про те, що він збирається відвідати Росію 9 травня: "Ні, я не збираюся".

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Деталі: Французька газета Le Point напередодні повідомила, що президент США "найімовірніше" відвідає Москву і зустрінеться з правителем РФ Володимиром Путіним 9 травня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також спростував пропагандистським ЗМІ повідомлення про те, що був запланований візит Трампа в Москву на їхній "День перемоги".

Востаннє американський президент здійснював подібний візит у 1995 році.

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Що було раніше:

  • Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову 12 лютого, після чого американський президент заявив про "негайний" початок переговорів для "завершення війни" в Україні.
  • В Кремлі після цього не виключили, що зустріч Трампа з російським правителем Владіміром Путіним може відбутись до кінця лютого.

ТрампРосія9 травня
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