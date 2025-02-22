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Война 2025

Трамп не собирается ехать в Москву на 9 мая

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 09:46
Трамп не собирается ехать в Москву на 9 мая
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трампа сказал журналистам в Белом доме в пятницу, 21 февраля, что не собирается ехать в Москву по случаю того, что в России называют Днем победы 9 мая.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Трампа в ответ на вопрос прокомментировать сообщения в СМИ о том, что он собирается посетить Россию 9 мая: "Нет, я не собираюсь".

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Детали: Французская газета Le Point накануне сообщила, что президент США "вероятнее всего" посетит Москву и встретится с правителем РФ Владимиром Путиным 9 мая.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также опроверг пропагандистским СМИ сообщения о том, что был запланирован визит Трампа в Москву на их "День победы".

Последний раз американский президент совершал подобный визит в 1995 году.

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Что предшествовало:

  • Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор 12 февраля, после чего американский президент заявил о "немедленном" начале переговоров для "завершения войны" в Украине.
  • В Кремле после этого не исключили, что встреча Трампа с российским правителем Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.

ТрампРосcия9 мая
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