Трамп не собирается ехать в Москву на 9 мая

Американский президент Дональд Трампа сказал журналистам в Белом доме в пятницу, 21 февраля, что не собирается ехать в Москву по случаю того, что в России называют Днем победы 9 мая.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Трампа в ответ на вопрос прокомментировать сообщения в СМИ о том, что он собирается посетить Россию 9 мая: "Нет, я не собираюсь".

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Детали: Французская газета Le Point накануне сообщила, что президент США "вероятнее всего" посетит Москву и встретится с правителем РФ Владимиром Путиным 9 мая.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также опроверг пропагандистским СМИ сообщения о том, что был запланирован визит Трампа в Москву на их "День победы".

Последний раз американский президент совершал подобный визит в 1995 году.

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