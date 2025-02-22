Дрони СБУ "запалили" підстанцію, яка живить перекачку нафти для 2-х НПЗ у Росії

Безпілотники СБУ 20 лютого успішно атакували підстанцію, яка живить нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" у Краснодарському краї РФ.

Джерело: джерела УП в Силах оборони

Дослівно: "20 лютого "бавовна" від СБУ зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская". Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ".

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Деталі: Як повідомили джерела, удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. На даний час росіяни встановлюють суму збитків.

"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рф. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії паливом", - повідомило поінформоване джерело в Силах оборони.