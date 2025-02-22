Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Дрони СБУ "запалили" підстанцію, яка живить перекачку нафти для 2-х НПЗ у Росії

Валентина Романенко, Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 11:19
Дрони СБУ запалили підстанцію, яка живить перекачку нафти для 2-х НПЗ у Росії
ілюстративне фото Getty Images

Безпілотники СБУ 20 лютого успішно атакували підстанцію, яка живить нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" у Краснодарському краї РФ.

Джерело: джерела УП в Силах оборони

Дослівно: "20 лютого "бавовна" від СБУ зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская". Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ".

Реклама:

Деталі: Як повідомили джерела, удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. На даний час росіяни встановлюють суму збитків.

"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рф. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії паливом", - повідомило поінформоване джерело в Силах оборони.

безпілотникиСБУросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На ЧАЕС ще лишились осередки тління після удару дрону: рятувальник усувають наслідки
Україна ще не готова підписати угоду про надра зі США через "проблемні питання" – Sky News
Синоптики прогнозують морози до 18° і ожеледицю
Британія 24 лютого оголосить про новий пакет підтримки України – ЗМІ
WSJ: Угода про надра зі США може бути підписана 22 лютого
США погрожують відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про копалини – Reuters
Усі новини...
безпілотники
Нічна атака БпЛА на Київщину: загинула людина, вирувала пожежа, пошкоджені будівлі
Росія атакувала Україну 162 ударними БпЛА: ППО збила 82 дрони
Росія запустила ударні безпілотники: в Києві працювала ППО
Останні новини
14:30
ФОТОВ Антарктиду повернувся на протезі: історія полярника, який отримав важке поранення на фронті
14:17
На ЧАЕС ще лишились осередки тління після удару дрону: рятувальник усувають наслідки
13:55
Заборона діяла 49 років: титулований бейсбольний клуб дозволив гравцям відпускати бороду
13:54
фото, відео, оновленоРосіяни скинули на Костянтинівку 7 бомб "ФАБ-250": 2 загиблих, 4 поранених
13:35
Найбільший злам в історії криптовалют: з біржі Bybit викрадено майже $1,5 мільярда
13:25
Україна ще не готова підписати угоду про надра зі США через "проблемні питання" – Sky News
13:10
Сибіга відреагував на заклики "усунути першопричини" війни, вказавши на Росію
13:08
Допитливий морський лев і затонулий корабель: конкурс підводних знімків показав кращі роботи 2025 року
12:53
За добу енергетики відновили живлення для 36 тисяч споживачів
12:45
Синоптики прогнозують морози до 18° і ожеледицю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: