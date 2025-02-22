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Война 2025

Дроны СБУ "зажгли" подстанцию, которая питает перекачку нефти для 2-х НПЗ в России

Валентина Романенко, Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 11:19
Дроны СБУ зажгли подстанцию, которая питает перекачку нефти для 2-х НПЗ в России
иллюстративное фото Getty images

Беспилотники СБУ 20 февраля успешно атаковали подстанцию, которая питает нефтеперекачивающую станцию "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ.

Источник: источники УП в Силах обороны

Дословно: "20 февраля „хлопок" от СБУ остановил работу нефтеперекачивающей станции „Нововеличковская". Эта станция является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани: через нее идет поставка на Афипский и Ильский НПЗ".

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Детали: Как сообщили источники, удар дронов пришелся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает НПС. Подстанция загорелась, из-за чего произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти. В настоящее время россияне устанавливают сумму ущерба.

"Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей рф. Каждый такой "хлопок" приносит многомиллионные убытки РФ и затрудняет обеспечение российской армии топливом", - сообщил информированный источник в Силах обороны.

беспилотникиСБУроссийско-украинская война
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