Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо у виступі на заході американських консерваторів CPAC у пʼятницю, 21 лютого, фактично виправдав російську агресію проти України та звинуватив Володимира Зеленського в небажанні "проводити вибори".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У 15-хвилинній промові Фіцо похвалив Дональда Трампа, який, за його словами, повертає "мир в Європу".

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Пряма мова: "Ніхто не заперечує, що застосування Росією військової сили в Україні було порушенням міжнародного права. Однак у Росії були серйозні причини для цього з погляду безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО".

Більше деталей: На думку Фіцо, "конфлікт" міг би бути вирішений набагато швидше, але "абсолютна більшість країн-членів ЄС, за винятком Словаччини та Угорщини, підтримали ідею про те, що війна в Україні повинна бути використана для політичного та економічного послаблення Росії".

Він також звинуватив Європейський Союз у тому, що він "підштовхує себе до столу мирних переговорів між США і Росією, хоча вже три роки вони відкрито підтримували і підтримують війну в Україні".

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У своєму виступі премʼєр Словаччини також підтримав останні заяви Трампа про Володимира Зеленського, заявивши, що останньому "насправді потрібна ця війна".

"Коли йде війна, не може бути демократичних виборів... Коли йде війна, важко розслідувати, куди пішла величезна частина коштів, наданих Україні", – стверджує Фіцо.

Насамкінець, говорячи про Україну, словацький премʼєр визнав, що "мирні переговори" можуть і не призвести до втілення справедливого і сталого миру для України та її територіальної цілісності.

"Однак Європа в будь-якому випадку повинна допомогти президенту США якнайшвидше припинити безглузді вбивства в Україні і не перешкоджати йому в досягненні цієї мети", – вважає він.

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