Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в выступлении на мероприятии американских консерваторов CPAC в пятницу, 21 февраля, фактически оправдал российскую агрессию против Украины и обвинил Владимира Зеленского в нежелании "проводить выборы".

Источник: "Европейская правда"

Детали: В 15-минутной речи Фицо похвалил Дональда Трампа, который, по его словам, возвращает "мир в Европу".

Реклама:

Прямая речь: "Никто не отрицает, что применение Россией военной силы в Украине было нарушением международного права. Однако у России были серьезные причины для этого с точки зрения безопасности, поскольку ее долгое время вводили в заблуждение по вопросу расширения НАТО".

Больше деталей: По мнению Фицо, "конфликт" мог бы быть решен гораздо быстрее, но "абсолютное большинство стран-членов ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, поддержали идею о том, что война в Украине должна быть использована для политического и экономического ослабления России".

Он также обвинил Европейский Союз в том, что он "подталкивает себя к столу мирных переговоров между США и Россией, хотя уже три года они открыто поддерживали и поддерживают войну в Украине".

РЕКЛАМА:

В своем выступлении премьер Словакии также поддержал последние заявления Трампа о Владимире Зеленском, заявив, что последнему "на самом деле нужна эта война".

"Когда идет война, не может быть демократических выборов... Когда идет война, трудно расследовать, куда пошла огромная часть средств, предоставленных Украине", – утверждает Фицо.

Наконец, говоря об Украине, словацкий премьер признал, что "мирные переговоры" могут и не привести к воплощению справедливого и устойчивого мира для Украины и ее территориальной целостности.

"Однако Европа в любом случае должна помочь президенту США как можно быстрее прекратить бессмысленные убийства в Украине и не препятствовать ему в достижении этой цели", – считает он.

Что предшествовало: