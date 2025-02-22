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Війна 2025

Росія не хоче обмінювати полонених "азовців" і морпіхів – Коордштаб

Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 12:13
Росія не хоче обмінювати полонених азовців і морпіхів – Коордштаб
Фото: Getty images

Керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко завив, що Росія не хоче йти на обмін полонених "азовців" і морпіхів, але переговорники РФ зацікавлені в обміні строковиків і чеченців.

Джерело: Охріменко в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Охріменка: "Щодо "азовців", як і стосовно морпіхів, складна ситуація. Російська сторона їх не хоче віддавати. "Азов" оголосили в Росії терористичною організацією, і коли ми повертаємо з полону "азовців" і це стає відомо місцевому населенню, то влада там має репутаційні втрати. А морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, що після повернення готові знову долучитися до лав Збройних сил.

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Тому якщо військових інших підрозділів – ТрО, сухопутки, ДПСУ, яких ми називаємо "оборонці гарнізону Маріуполь", повертають, то щодо морпіхів і "азовців" дійсно є проблема".

Деталі: Він також прокоментував ситуацію щодо повернення з полону "азовців" військової частини 3057. "На Азовсталі перебували змішані підрозділи, там були представники усіх видів і родів військ. Прокопенко тоді керував батальйоном "Азов" військової частини 3057 (командир бригади Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко – ред.). А тепер він керує всією частиною 3057. Повернення особового складу інших підрозділів цієї частини також має бути в пріоритеті. Можу сказати, що ми повернули з полону 30% військовослужбовців військової частини 3057", - зазначив Охріменко.

За його словами, переговірники з боку Росії висловлюють зацікавленість у поверненні з полону передусім солдатів строкової служби і чеченців.

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"Робота наших перемовників інколи полягає у тому, що, окрім досягнення домовленостей про повернення наших громадян, ми вмовляємо росіян забирати своїх. У них величезна кількість насильно мобілізованих, загітованих з колоній зеків. Велика кількість мобілізованих з окупованих територій, з квазіреспублік "Л/ДНР", яких у Росії не вважають за своїх громадян... Вихідці з малих народів їх не цікавлять, окрім чеченців. Вони чомусь плюють на своїх громадян, але чеченців готові забирати. Може бути зацікавленість, коли у полон потрапляє строковик, оскільки Путін розказував своєму електорату, що строковики не будуть брати участі в бойових діях. А вони реально беруть, і ми це показували", - сказав він.

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