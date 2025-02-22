Россия не хочет обменивать пленных "азовцев" и морпехов – Коордштаб

Руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко завил, что Россия не хочет идти на обмен пленных "азовцев" и морпехов, но переговорщики РФ заинтересованы в обмене срочников и чеченцев.

Источник: Охрименко в интервью "Укринформу"

Прямая речь Охрименко: "По "азовцам", как и по морпехам, сложная ситуация. Российская сторона их не хочет отдавать. "Азов" объявили в России террористической организацией, и когда мы возвращаем из плена „азовцев" и это становится известно местному населению, то власть там имеет репутационные потери. А морпехов воспринимают в России как мотивированных, подготовленных военнослужащих, которые после возвращения готовы снова присоединиться к рядам Вооруженных сил.

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Поэтому если военных других подразделений - ТрО, сухопутки, ГПСУ, которых мы называем "защитники гарнизона Мариуполь", возвращают, то по морпехам и "азовцам" действительно есть проблема".

Детали: Он также прокомментировал ситуацию по возвращению из плена "азовцев" воинской части 3057. "На Азовстали находились смешанные подразделения, там были представители всех видов и родов войск. Прокопенко тогда руководил батальоном "Азов" воинской части 3057 (командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко - ред.) А теперь он руководит всей частью 3057. Возвращение личного состава других подразделений этой части также должно быть в приоритете. Могу сказать, что мы вернули из плена 30% военнослужащих воинской части 3057", - отметил Охрименко.

По его словам, переговорщики со стороны России выражают заинтересованность в возвращении из плена прежде всего солдат срочной службы и чеченцев.

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"Работа наших переговорщиков иногда заключается в том, что, кроме достижения договоренностей о возвращении наших граждан, мы уговариваем россиян забирать своих. У них огромное количество насильно мобилизованных, сагитированных из колоний зэков. Большое количество мобилизованных с оккупированных территорий, из квазиреспублик "Л/ДНР", которых в России не считают своими гражданами... Выходцы из малых народов их не интересуют, кроме чеченцев. Они почему-то плюют на своих граждан, но чеченцев готовы забирать. Может быть заинтересованность, когда в плен попадает срочник, поскольку Путин рассказывал своему электорату, что срочники не будут участвовать в боевых действиях. А они реально берут, и мы это показывали", - сказал он.