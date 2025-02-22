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Війна 2025

Україна ще не готова підписати угоду про надра зі США через "проблемні питання" – Sky News

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 13:25
Україна ще не готова підписати угоду про надра зі США через проблемні питання – Sky News
Фото: Getty Images

Британський мовник Sky News з посиланням на неназване українське джерело повідомив, що президент Володимир Зеленський наразі не готовий підписати зі США угоду про використання українських природних ресурсів через "проблемні питання" в її нинішній версії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: За словами обізнаного джерела Sky News, так звана угода про надра "ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент (Зеленський. – ред.) не готовий її прийняти".

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"На сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України", – додав співрозмовник телеканалу.

Угода про копалини, домовленість про яку викликала кризу у відносинах США та України, є частиною зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

Що було раніше:

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