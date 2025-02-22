Украина еще не готова подписать соглашение о недрах с США из-за "проблемных вопросов" – Sky News
Британский вещатель Sky News со ссылкой на неназванный украинский источник сообщил, что президент Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение об использовании украинских природных ресурсов из-за "проблемных вопросов" в его нынешней версии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News
Детали: По словам осведомленного источника Sky News, так называемое соглашение о недрах "еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент (Зеленский. - ред.) не готов его принять".
"На сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат лишь односторонние обязательства со стороны Украины", – добавил собеседник телеканала.
Соглашение об ископаемых, договоренность о котором вызвала кризис в отношениях США и Украины, является частью усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.
Что предшествовало:
- По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.
- Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил в пятницу, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение.