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Война 2025

Украина еще не готова подписать соглашение о недрах с США из-за "проблемных вопросов" – Sky News

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 13:25
Украина еще не готова подписать соглашение о недрах с США из-за проблемных вопросов – Sky News
Фото: Getty Images

Британский вещатель Sky News со ссылкой на неназванный украинский источник сообщил, что президент Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение об использовании украинских природных ресурсов из-за "проблемных вопросов" в его нынешней версии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: По словам осведомленного источника Sky News, так называемое соглашение о недрах "еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент (Зеленский. - ред.) не готов его принять".

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"На сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат лишь односторонние обязательства со стороны Украины", – добавил собеседник телеканала.

Соглашение об ископаемых, договоренность о котором вызвала кризис в отношениях США и Украины, является частью усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

Что предшествовало:

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УкраинаСША
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