Росіяни скинули на Костянтинівку 7 бомб "ФАБ-250": 2 загиблих, 4 поранених

Внаслідок бомбових ударів росіян у суботу, 22 лютого, по місту Костянтинівка Донецької області, щонайменше 2 людини загинули і ще 4 були поранені, під завалами можуть бути ще люди.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Нацполіція у Telegram

Пряма мова: "Місто зазнало численних авіаударів сьогодні зранку. Під розвалинами будинків ще можуть перебувати люди, пошукова операція триває".

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Деталі: За його словами, за попередніми оцінками, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові приміщення, крамницю, 16 гаражів, 2 лінії електропередач, 2 газогони і 9 автівок.

Філашкін закликав мешканців бути відповідальними та евакуюватись.

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Оновлено. За даними Нацполіції, росіяни скинули на місто 7 бомб "ФАБ-250". Внаслідок влучання у багатоквартирний будинок зруйновано квартири з 1 по 5 поверхи, багато руйнувань у приватному секторі.

Серед загиблих – чоловіки віком 62 та 72 роки.

Поранено трьох жінок віком 56, 61, 71 рік. Найстаршу постраждалу поліцейські парамедики евакуювали до лікарні у тяжкому стані. Серед поранених – переселенці з Бахмута.