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Война 2025

Россияне сбросили на Константиновку 7 бомб "ФАБ-250": 2 погибших, 4 раненых

Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 13:54
Россияне сбросили на Константиновку 7 бомб ФАБ-250: 2 погибших, 4 раненых
Фото: Донецкая ОВА

В результате бомбовых ударов россиян в субботу, 22 февраля, по городу Константиновка Донецкой области, по меньшей мере 2 человека погибли и еще 4 были ранены, под завалами могут быть еще люди.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram Нацполиция в Telegram

Прямая речь: "Город подвергся многочисленным авиаударам сегодня утром. Под развалинами домов еще могут находиться люди, поисковая операция продолжается".

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Детали: По его словам, по предварительным оценкам, повреждены 10 многоэтажек, 21 частный дом, 3 промышленных помещения, магазин, 16 гаражей, 2 линии электропередач, 2 газопровода и 9 автомобилей.

 

Филашкин призвал жителей быть ответственными и эвакуироваться.

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Обновлено. По данным Нацполиции, россияне сбросили на город 7 бомб "ФАБ-250". В результате попадания в многоквартирный дом разрушены квартиры с 1 по 5 этажи, много разрушений в частном секторе.

Среди погибших - мужчины в возрасте 62 и 72 года. 

Ранены три женщины в возрасте 56, 61, 71 год. Самую старшую пострадавшую полицейские парамедики эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии. Среди раненых - переселенцы из Бахмута.

Донецкая областьроссийско-украинская войнажертвы
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