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Війна 2025

Світовий конґрес українців розпочав глобальну адвокаційну кампанію #StandWithUkrainе

Українська правда, Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 15:04
Світовий конґрес українців розпочав глобальну адвокаційну кампанію #StandWithUkrainе
Фото: Getty Images

Світовий конґрес українців розпочав світову адвокаційну кампанію до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ДжерелоСвітовий конґрес українців

Деталі: Мета кампанії — нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України і світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

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Світова акція відбувається за підтримки МЗС України, International Center For Ukraine Victory та Communities Army of Ukraine і проходить під гаслом: Stand With Ukraine – Unite for Ukrainian Victory.

Ключова складова кампанії — інтерактивна карта, на якій українські громади по всьому світу реєстрували свої заходи, демонструючи єдність і підтримку України на шляху до перемоги.

На початок кампанії зареєстровано майже 1000 заходів, які пройдуть у понад 600-х містах у 78 країнах світу. Зареєструвати свою подію або віднайти акцію, до якої можна доєднатися, українці та друзі України у світі  можуть за посиланням: https://uaworldmap.ukrainianworldcongress.org/

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Також об’єднуючим елементом кампанії стане акція "Всесвітня тривога – Global Alarm". 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу включать сирену — сигнал повітряної тривоги як нагадування світу про продовження війни і заклик до дій. 

22, 23 та 24 лютого по всьому світу заплановані акції, мітинги, марші, флешмоби, молитовні заходи, хвилина мовчання, підсвічування будівель, лекції, виставки, покази фільмів та інші заходи. 

Із закликом до світових українців підтримати Україну звернувся Президент СКУ Павло Ґрод, який виступатиме сьогодні на мітингу Stand With Ukraine у Вашингтоні. https://www.youtube.com/watch?v=PRhd7jjEb-0

Українаросійсько-українська війна
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