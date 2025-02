Всемирный конгресс украинцев начал глобальную адвокационную кампанию #StandWithUkrainе

Всемирный Конгресс Украинцев начал мировую адвокационную кампанию к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: Всемирный конгресс украинцев

Детали: Цель кампании - напомнить миру о третьем годе полномасштабной войны и последствиях российского вторжения для Украины и мира, а также призвать демократические правительства мобилизовать поддержку для Украины, усилить давление на Россию с целью прекращения войны и восстановления территориальной целостности Украины.

Реклама:

Всемирная акция проходит при поддержке МИД Украины, International Center For Ukraine Victory и Communities Army of Ukraine и проходит под лозунгом: Stand With Ukraine - Unite for Ukrainian Victory.

Ключевая составляющая кампании - интерактивная карта, на которой украинские общины по всему миру регистрировали свои мероприятия, демонстрируя единство и поддержку Украины на пути к победе.

На начало кампании зарегистрировано почти 1000 мероприятий, которые пройдут в более 600-х городах в 78 странах мира. Зарегистрировать свое событие или найти акцию, к которой можно присоединиться, украинцы и друзья Украины в мире могут по ссылке: https://uaworldmap.ukrainianworldcongress.org/

РЕКЛАМА:

Также объединяющим элементом кампании станет акция "Всемирная тревога - Global Alarm". 24 февраля 2025 года в 18:00 по местному времени украинские общины по миру включат сирену - сигнал воздушной тревоги как напоминание миру о продолжении войны и призыв к действиям.

22, 23 и 24 февраля по всему миру запланированы акции, митинги, марши, флешмобы, молитвенные мероприятия, минута молчания, подсветка зданий, лекции, выставки, показы фильмов и другие мероприятия.

С призывом к мировым украинцам поддержать Украину обратился Президент ВКУ Павел Грод, который будет выступать сегодня на митинге Stand With Ukraine в Вашингтоне. https://www.youtube.com/watch?v=PRhd7jjEb-0