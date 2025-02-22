Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Зеленський поговорив зі Стармером: Європа має бути за столом переговорів

Катерина ТищенкоСубота, 22 лютого 2025, 16:11
Зеленський поговорив зі Стармером: Європа має бути за столом переговорів
Володимир Зеленський, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, після якої підкреслив, що Європа має бути за столом переговорів щодо закінчення війни.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

Пряма мова: "Як завжди, продуктивна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Реклама:

Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки. Безпека України невіддільна від безпеки Європи.

Узгодили нашу військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже активним. Велика Британія та її народ є одними з найбільших прихильників України. Ми це дуже цінуємо".

ЗеленськийВелика Британіяпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
WP: США просили Україну відкликати проєкт резолюції ООН про агресію РФ, це шокувало Київ
фотоВ Одесі чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів - поліція
Світовий конґрес українців розпочав глобальну адвокаційну кампанію #StandWithUkrainе
На ЧАЕС ще лишились осередки тління після удару дрону: рятувальники усувають наслідки
Синоптики прогнозують морози до 18° і ожеледицю
Британія 24 лютого оголосить про новий пакет підтримки України – ЗМІ
Усі новини...
Зеленський
Зеленський поговорив з премʼєром Нідерландів: очікуємо нових поставок F-16
Фіцо виправдав напад РФ на Україну та повторив звинувачення Трампа на адресу Зеленського
Зеленський: Команди України та США працюють над проєктом угоди
Останні новини
17:00
WP: США просили Україну відкликати проєкт резолюції ООН про агресію РФ, це шокувало Київ
16:53
Шольц вважає, що ще може залишитись канцлером після виборів до Бундестагу
16:35
Чому росіяни не повертають тіло журналістки Вікторії Рощиної? У Коордштабі мають припущення
16:34
У Польщі не вірять, що США можуть відключити оплачуваний нею Starlink в Україні
16:23
У ЄС оцінили у майже $30 млрд збитки від тарифів Трампа на сталь та алюміній
16:17
Трамп наказав міністру торгівлі ввести мита проти цифрових податків у інших країнах
16:11
Зеленський поговорив зі Стармером: Європа має бути за столом переговорів
15:59
В Україні почали виробляти акустичні сенсори для виявлення артилерії
15:55
Премʼєр Іспанії перед візитом до Києва нагадав, чим загрожує підкорення агресору
15:49
Український боксер Лапін дізнався ім'я наступного суперника
Усі новини...
Реклама:
Реклама: