Зеленський поговорив зі Стармером: Європа має бути за столом переговорів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, після якої підкреслив, що Європа має бути за столом переговорів щодо закінчення війни.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

Пряма мова: "Як завжди, продуктивна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки. Безпека України невіддільна від безпеки Європи.

Узгодили нашу військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже активним. Велика Британія та її народ є одними з найбільших прихильників України. Ми це дуже цінуємо".