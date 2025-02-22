Зеленский поговорил со Стармером: Европа должна быть за столом переговоров

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером, после которого подчеркнул, что Европа должна быть за столом переговоров об окончании войны.

Источник: Зеленский в соцсети Х

Прямая речь: "Как всегда, продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Европа должна быть за столом переговоров об окончании войны и формировании прочных гарантий безопасности. Безопасность Украины неотделима от безопасности Европы.

Согласовали наше военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень активной. Великобритания и ее народ являются одними из самых больших сторонников Украины. Мы это очень ценим".