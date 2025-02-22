Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

У Польщі не вірять, що США можуть відключити оплачуваний нею Starlink в Україні

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 22 лютого 2025, 16:34
У Польщі не вірять, що США можуть відключити оплачуваний нею Starlink в Україні
Starlink, фото Getty Images

Віцепремʼєр Польщі Кшиштоф Гавковський не вважає можливим відключення в Україні терміналів супутникового звʼязку Starlink, які передала та оплачує польська сторона.

Джерело: Гавковський у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Гавковський наголосив, що Польща передала Україні придбані термінали Starlink і буде й далі платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України.

Реклама:

Пряма мова: "Я не можу собі уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт щодо комерційної послуги, стороною якої є Польща".

Що передувало: Пост Гавковсього зʼявився після повідомлення агентства Reuters про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

За офіційними даними від уряду України, Польща оплатила майже 20 тисяч терміналів Starlink, які використовуються не лише у військових цілях, а й для звʼязку на прифронтових територіях.

РЕКЛАМА:

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський минулого року також запевняв, що Варшава продовжить підтримку терміналів Starlink в Україні.

Польщаінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
WP: США просили Україну відкликати проєкт резолюції ООН про агресію РФ, це шокувало Київ
фотоВ Одесі чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів - поліція
Світовий конґрес українців розпочав глобальну адвокаційну кампанію #StandWithUkrainе
На ЧАЕС ще лишились осередки тління після удару дрону: рятувальники усувають наслідки
Синоптики прогнозують морози до 18° і ожеледицю
Британія 24 лютого оголосить про новий пакет підтримки України – ЗМІ
Усі новини...
Польща
Сікорський після "потужної розмови" з Рубіо вважає, що США зацікавлені в "тривалому мирі" в Україні
Польський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"
У Польщі 75% населення проти прийому в країні мігрантів
Останні новини
17:00
WP: США просили Україну відкликати проєкт резолюції ООН про агресію РФ, це шокувало Київ
16:53
Шольц вважає, що ще може залишитись канцлером після виборів до Бундестагу
16:35
Чому росіяни не повертають тіло журналістки Вікторії Рощиної? У Коордштабі мають припущення
16:34
У Польщі не вірять, що США можуть відключити оплачуваний нею Starlink в Україні
16:23
У ЄС оцінили у майже $30 млрд збитки від тарифів Трампа на сталь та алюміній
16:17
Трамп наказав міністру торгівлі ввести мита проти цифрових податків у інших країнах
16:11
Зеленський поговорив зі Стармером: Європа має бути за столом переговорів
15:59
В Україні почали виробляти акустичні сенсори для виявлення артилерії
15:55
Премʼєр Іспанії перед візитом до Києва нагадав, чим загрожує підкорення агресору
15:49
Український боксер Лапін дізнався ім'я наступного суперника
Усі новини...
Реклама:
Реклама: