У Польщі не вірять, що США можуть відключити оплачуваний нею Starlink в Україні

Віцепремʼєр Польщі Кшиштоф Гавковський не вважає можливим відключення в Україні терміналів супутникового звʼязку Starlink, які передала та оплачує польська сторона.

Джерело: Гавковський у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Гавковський наголосив, що Польща передала Україні придбані термінали Starlink і буде й далі платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України.

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Пряма мова: "Я не можу собі уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт щодо комерційної послуги, стороною якої є Польща".

Що передувало: Пост Гавковсього зʼявився після повідомлення агентства Reuters про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

За офіційними даними від уряду України, Польща оплатила майже 20 тисяч терміналів Starlink, які використовуються не лише у військових цілях, а й для звʼязку на прифронтових територіях.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський минулого року також запевняв, що Варшава продовжить підтримку терміналів Starlink в Україні.