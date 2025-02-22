Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

В Польше не верят, что США могут отключить оплачиваемый ею Starlink в Украине

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 22 февраля 2025, 16:34
В Польше не верят, что США могут отключить оплачиваемый ею Starlink в Украине
Starlink, фото Getty Images

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский не считает возможным отключение в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, которые передала и оплачивает польская сторона.

Источник: Гавковский в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Гавковский отметил, что Польша передала Украине приобретенные терминалы Starlink и будет и дальше платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины.

Реклама:

Прямая речь: "Я не могу себе представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт по коммерческой услуге, стороной которой является Польша".

Что предшествовало: Пост Гавковского появился после сообщения агентства Reuters о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

По официальным данным от правительства Украины, Польша оплатила почти 20 тысяч терминалов Starlink, которые используются не только в военных целях, но и для связи на прифронтовых территориях.

РЕКЛАМА:

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в прошлом году также уверял, что Варшава продолжит поддержку терминалов Starlink в Украине.

Польшаинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ Одессе мужчина выстрелил в военного ТЦК во время проверки документов – полиция
Всемирный конгресс украинцев начал глобальную адвокационную кампанию #StandWithUkrainе
На ЧАЭС еще остались очаги тления после удара дрона: спасатели устраняют последствия
Украина еще не готова подписать соглашение о недрах с США из-за "проблемных вопросов" – Sky News
Синоптики прогнозируют морозы до 18° и гололедицу
Британия 24 февраля объявит о новом пакете поддержки Украины – СМИ
Все новости...
Польша
Сикорский после "мощного разговора" с Рубио считает, что США заинтересованы в "длительном мире" в Украине
Польский министр привез в США сбитый в Украине "Шахед"
В Польше 75% населения против приема в стране мигрантов
Последние новости
16:53
Шольц считает, что еще может остаться канцлером после выборов в Бундестаг
16:35
Почему россияне не возвращают тело журналистки Виктории Рощиной? В Коордштабе имеются предположения
16:34
В Польше не верят, что США могут отключить оплачиваемый ею Starlink в Украине
16:23
В ЕС оценили в почти $30 млрд убытки от тарифов Трампа на сталь и алюминий
16:17
Трамп приказал министру торговли ввести пошлины против цифровых налогов в других странах
16:11
Зеленский поговорил со Стармером: Европа должна быть за столом переговоров
15:59
В Украине начали производить акустические сенсоры для обнаружения артиллерии
15:55
Премьер Испании перед визитом в Киев напомнил, чем грозит подчинение агрессору
15:49
Украинский боксер Лапин узнал имя следующего соперника
15:38
OpenAI говорит, что китайский ИИ следит за критическими к стране постами в соцсетях
Все новости...
Реклама:
Реклама: