В Польше не верят, что США могут отключить оплачиваемый ею Starlink в Украине

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский не считает возможным отключение в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, которые передала и оплачивает польская сторона.

Источник: Гавковский в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Гавковский отметил, что Польша передала Украине приобретенные терминалы Starlink и будет и дальше платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины.

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Прямая речь: "Я не могу себе представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт по коммерческой услуге, стороной которой является Польша".

Что предшествовало: Пост Гавковского появился после сообщения агентства Reuters о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

По официальным данным от правительства Украины, Польша оплатила почти 20 тысяч терминалов Starlink, которые используются не только в военных целях, но и для связи на прифронтовых территориях.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в прошлом году также уверял, что Варшава продолжит поддержку терминалов Starlink в Украине.