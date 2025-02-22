WP: США просили Україну відкликати проєкт резолюції ООН про агресію РФ, це шокувало Київ

За даними американського видання The Washington Post, адміністрація президента США Дональда Трампа просила Україну відкликати свій проєкт резолюції Генасамблеї ООН із засудженням агресії РФ та вимогою до Москви вивести війська з української території.

Джерело: The Washington Post із посиланням на чотири анонімні джерела – українського посадовця і трьох європейських дипломатів, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами джерела WP у Києві, спочатку Вашингтон запропонував Києву змінити проєкт резолюції ООН, щоб "зробити її слабшою".

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Потім США внесли свій проєкт резолюції та зажадали від України відкликати свій варіант, який уже був узгоджений з іншими країнами-партнерами, які планували за неї проголосувати.

Український співрозмовник The Washington Post сказав, що ця пропозиція "шокувала" Київ, і президент Володимир Зеленський наказав МЗС України не відкликати чинну резолюцію.

"Їхня пропозиція дуже коротка і містить абсолютно нові формулювання. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення з Путіним, ніж на заклик до миру", – додало джерело, зазначивши, що не очікувало тиску на українців, "а не на росіян".

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Європейське джерело WP сказало, що "те, що відбувається, не потребує пояснень".

Що передувало: У дуже короткому проєкті резолюції США, внесеному напередодні, висловлюється скорбота у зв'язку з "трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту", а також "міститься заклик до швидкого припинення конфлікту і подальший заклик до встановлення міцного миру між Україною і Росією".

Згадок про повномасштабне вторгнення, окупованих територій України, порушення Росією міжнародного права чи те, що вона є державою-агресором, у проєкті резолюції немає.

США відмовились стати співавторами іншого проєкту резолюції від Євросоюзу та України, де ідеться про "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну" міститься вимога до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Обидва проєкти приурочені до третьої річниці вторгнення Росії в Україну, яка припадає на понеділок, 24 лютого, коли Генеральна асамблея ООН голосуватиме за них.