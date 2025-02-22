WP: США просили Украину отозвать проект резолюции ООН об агрессии РФ, это шокировало Киев
По данным американского издания The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа просила Украину отозвать свой проект резолюции Генассамблеи ООН с осуждением агрессии РФ и требованием к Москве вывести войска с украинской территории.
Источник: The Washington Post со ссылкой на четыре анонимных источника – украинского чиновника и трех европейских дипломатов, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам источника WP в Киеве, сначала Вашингтон предложил Киеву изменить проект резолюции ООН, чтобы "сделать ее слабее".
Затем США внесли свой проект резолюции и потребовали от Украины отозвать свой вариант, который уже был согласован с другими странами-партнерами, которые планировали за нее проголосовать.
Украинский собеседник The Washington Post сказал, что это предложение "шокировало" Киев, и президент Владимир Зеленский приказал МИД Украины не отзывать действующую резолюцию.
"Их предложение очень короткое и содержит совершенно новые формулировки. Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению с Путиным, чем на призыв к миру", – добавил источник, отметив, что не ожидал давления на украинцев, „а не на россиян".
Европейский источник WP сказал, что "происходящее не требует объяснений".
Что предшествовало: В очень коротком проекте резолюции США, внесенном накануне, выражается скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также "содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".
Упоминаний о полномасштабном вторжении, оккупированных территориях Украины, нарушении Россией международного права или о том, что она является государством-агрессором, в проекте резолюции нет.
США отказались стать соавторами другого проекта резолюции от Евросоюза и Украины, где говорится о "полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украину" и содержится требование к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
Оба проекта приурочены к третьей годовщине вторжения России в Украину, которая приходится на понедельник, 24 февраля, когда Генеральная ассамблея ООН будет голосовать за них.