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Війна 2025

Росіяни атакували дроном цивільне авто в Покровську: є загиблий і поранений

Катерина ТищенкоСубота, 22 лютого 2025, 19:06
Росіяни атакували дроном цивільне авто в Покровську: є загиблий і поранений
руйнування на Донеччині 22 лютого, фото ОВА

Внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на цивільне авто в Покровську загинув чоловік, ще один дістав поранення.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "1 людина загинула і 1 поранена у Покровську.

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Росіяни знову атакували FPV-дроном цивільне авто. Загинув 53-річний чоловік, а 56-річний отримав поранення – його доставили в лікарню. Ще двоє пасажирів машини не потребують медичної допомоги".

Деталі: Філашкін також повідомив, що під обстріл потрапив Слов'янськ – там пошкоджено нежитлові приміщення і приватні будинки.

Донецька областьвійна
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