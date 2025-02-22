Росіяни атакували дроном цивільне авто в Покровську: є загиблий і поранений
Субота, 22 лютого 2025, 19:06
Внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на цивільне авто в Покровську загинув чоловік, ще один дістав поранення.
Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "1 людина загинула і 1 поранена у Покровську.
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Росіяни знову атакували FPV-дроном цивільне авто. Загинув 53-річний чоловік, а 56-річний отримав поранення – його доставили в лікарню. Ще двоє пасажирів машини не потребують медичної допомоги".
Деталі: Філашкін також повідомив, що під обстріл потрапив Слов'янськ – там пошкоджено нежитлові приміщення і приватні будинки.