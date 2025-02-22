Россияне атаковали дроном гражданское авто в Покровске: есть погибший и раненый

В результате атаки вражеского FPV-дрона на гражданское авто в Покровске погиб мужчина, еще один получил ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "1 человек погиб и 1 ранен в Покровске.

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Россияне снова атаковали FPV-дроном гражданское авто. Погиб 53-летний мужчина, а 56-летний получил ранения – его доставили в больницу. Еще двое пассажиров машины не нуждаются в медицинской помощи".

Детали: Филашкин также сообщил, что под обстрел попал Славянск – там повреждены нежилые помещения и частные дома.