Bloomberg: ЄС вивчає можливість конфіскації активів РФ для відшкодування збитків Україні

Євросоюз вивчає додаткові способи використання заморожених активів РФ на його території, зокрема їхню конфіскацію для відшкодування збитків Україні.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників агентства, посадовці ЄС обговорюють різні шляхи використання російських активів у межах Міжнародної компенсаційної комісії.

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Це – механізм, який має бути створений під егідою Ради Європи для відшкодування українцям збитків від російської агресії; в Україні прогнозували його запуск у 2025 році.

Джерела Bloomberg кажуть, що у Євросоюзі обговорюють теоретичний варіант конфіскації заморожених активів Росії, якщо вона відмовиться відшкодовувати збитки.

Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями Росії щодо відшкодування збитків у потенційній мирній угоді, зазначили співрозмовники агентства.

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Інший варіант, який обговорюється в Євросоюзі, передбачає, що країни-члени отримають повноваження конфіскувати суверенні активи Росії, щоб компенсувати руйнування енергетичної інфраструктури України, ідеться в матеріалі агентства.

У цьому контексті посадовці Єврооюзу зʼясовують, чи можлива така конфіскація на підставі, приміром, рішення Міжнародного кримінального суду і чи відповідає вона кримінальному законодавству країн – членів ЄС.

За даними Bloomberg, варіант повної конфіскації російських активів відхилили окремі країни-члени, зокрема Німеччина та Франція, через правові та економічні наслідки такого кроку.

ЄС, країни "Групи семи" та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у вигляді цінних паперів та готівки, в основному через бельгійський кліринговий центр Euroclear.

Санкції, запроваджені проти російських громадян, призвели до замороження активів на суму ще близько 58 мільярдів доларів активів.

Що передувало: За даними Reuters, Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів суверенних активів, заморожених в Європі, для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина цих грошей була витрачена на п'яту частину країни, яку окупують російські війська.